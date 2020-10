Crollano le cantine. Evacuate cento persone

09 ottobre 2020 a

Un palazzo di via Santa Sofia, a Milano, è stato evacuato per un crollo parziale che ha interessato le cantine. Circa 80 le persone evacuate. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, è intervenuta l’Areu, con personale di coordinamento e supporto sanitario, la protezione civile, i vigili urbani e le forze dell’ordine.

L’abbassamento, su 15 metri quadrati delle cantine, è stato di circa 1 metro e mezzo. Resta da chiarire la dinamica dell’incidente. Si tratta infatti dello stesso palazzo, sito al civico 8, già evacuato nel giugno scorso per un cedimento addebitato ai lavori per la M4, la nuova linea della metropolitana. Le gallerie, però, sono state terminate prima dell’estate e attualmente nella zona non sono in corso perforazioni o scavi. Tra gli evacuati anche Klaus Davi.

