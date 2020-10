Milano: scoperta raffineria di droga, polizia arresta due uomini con 8 chili di eroina

07 ottobre 2020 a

Milano, 7 ott. (Adnkronos) - La polizia ha arrestato due uomini, cittadini marocchini di 30 anni e di 51 anni, sorpresi con otto chilogrammi di eroina, che in zona Quarto Oggiaro, a Milano, avevano realizzato in un box una raffineria di droga.Durante un servizio di osservazione su un'auto sospetta parcheggiata a Segrate, gli agenti hanno visto due uomini a bordo di un'altra vettura fermarsi e prelevare un borsone dalla prima auto. Intervenuti, hanno bloccato uno dei due uomini, mentre l'altro ha provato a fuggire, ma è stato bloccato poco dopo.

All'interno del borsone gli agenti hanno trovato 16 confezioni contenenti 8 chili di eroina e nell'auto, in un vano nascosto, oltre mille euro in contanti, una bustina in cellophane con alcuni grammi di sostanza da taglio e una pistola al peperoncino per autodifesa.

Nell'abitazione, nella cantine e nel box di uno dei due uomini gli agenti hanno scoperto una raffineria di eroina. In particolare hanno trovato materiale per la lavorazione e il taglio dell'eroina, fra cui sei frullatori, una bilancia, materiale per il confezionamento, 11 fusti in metallo contenenti ciascuno 25 chili di paracetamolo e caffeina, altri 14 chili di sostanza da taglio e numerose bottiglie di solventi chimici.