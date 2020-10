Altri due casi positivi in Rai, allarme per il concorso di sabato a Roma

08 ottobre 2020 a

Allarme in vista del concorso Rai del prossimo sabato 10 ottobre alla fiera di Roma, dove si ritroveranno insieme almeno 4 mila persone. La tv di stato - come si legge su Prima Pagina News - ha registrato altri due casi positivi da Covid-19 accertati in queste ultime 48 ore nel palazzo di Viale Mazzini, cuore strategico della RAI. L’azienda ha avuto evidenza di un caso di positività di un dipendente della Direzione Acquisti di Roma. Come previsto, è stato immediatamente avviato il tracciamento per la conseguente condivisione con la ASL dei possibili contatti da sottoporre a tampone molecolare.

Non appena disponibili- informa una nota interna di Viale Mazzini- verranno forniti aggiornamenti sull’evoluzione della situazione. Il Nucleo Gestione Covid precisa anche che l’azienda ha avuto evidenza di un caso di positività anche questa mattina, di un dipendente della Direzione Rai Uno.

Nonostante, dunque, il Covid sia di casa ormai anche a Viale Mazzini, il management della RAI non si esprime sul raduno alla Fiera di Roma di oltre 4 mila persone per il concorsone bandito per la selezione di 90 giornalisti per le sedi regionali.

In una interrogazione parlamentare al Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte e al Ministro della Salute Roberto Speranza la senatrice di Forza Italia Fiammetta Modena, membro della commissione giustizia di Palazzo Madama, ha chiesto a gran voce lo slittamento del concorso per un “evidentissimo rischio contagio”, ma sia la presidenza Rai che l’Amministratore Delegato hanno preferito non rispondere a questa richiesta.

Che tutto vada bene, insomma- sottolinea la senatrice Modena- perché sarebbe grave scoprire che uno dei 3722 candidati che sabato saranno sabato alla Fiera di Roma ha incontrato per caso e per strada una persona risultata magari positiva al Covid.

