Berlusconi negativo al Covid test. Ma dovrà saltare il "sì" di Luigino e Federica

07 ottobre 2020 a

Silvio Berlusconi per la prima volta dal contagio è risultato negativo al tampone per il coronavirus. Il test è stato eseguito ieri e sarà ripetuto oggi: in caso di nuova negatività il leader di Forza Italia può considerarsi guarito dal Covid che lo ha colpito il 2 settembre. Il Cav dovrà saltare la cerimonia di matrimonio di Luigi Berlusconi, detto "Luigino" figlio di Silvio e Veronica Lario, che oggi sposa la storica fidanzata Federica Fumagalli in forma privata in una chiesa di Milano. Fortunatamente, però, potrà presenziare al ricevimento che si svolgerà a Macherio.

