L'Italia le importa dalla Cina. Ecco da dove arrivano le mascherine

Con la pandemia le importazioni di mascherine sono aumentate. In Italia come in tutto il resto d'Europa. Nei primi 6 mesi del 2020 i Paesi Ue hanno speso 14 miliardi e 800 milioni di euro in più rispetto ai primi 6 mesi del 2019. Ma da dove arrivano queste mascherine? Soprattutto dalla Cina. E' la verità che emerge dai dati ufficiali Eurostat riferiti al 2020.

E non è tutto. Nel primo semestre 2019 le mascherine arrivavano nell’Unione europea per il 62,3% dalla Cina mentre adesso questa percentuale è arrivata al 92,3%. Si è ridotto, infatti, il valore delle importazioni da Vietnam, Gran Bretagna, Turchia e Tunisia. Ma chi importa più mascherine? In questo caso possiamo stilare una classifica pro-capite: al primo posto c'è il Lussemburgo con 121 euro pro-capite di importazioni, seguito da Belgio, Germania, Francia, Paesi Bassi, Slovenia e Austria. L'Italia si piazza all'ottavo posto con 29 euro pro-capite.

