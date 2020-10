Anche i vigili urbani dell'Ugl in piazza contro le mascherine obbligatorie

07 ottobre 2020 a

Anche il sindacato Ugl della polizia locale di Roma Capitale parteciperà alla marcia di protesta contro l’obbligo delle mascherine negli spazi aperti, in programma sabato a piazza San Giovanni, nella Capitale. La manifestazione è quella alla quale ha dato il suo appoggio anche l’attore, Enrico Montesano. A darne notizia, il coordinatore Romano Marco Milani ed il segretario Provinciale Sergio Fabrizi.

«Siamo stati i primi, come Sindacato Polizia Locale Ugl nel Marzo scorso, a mettere da parte il nostro stesso istinto di conservazione e sospendere ogni tipo di rivendicazione sindacale fino alla fine dello stato d’emergenza. Allora non si sapeva molto del Covid-19 e il virus ci veniva presentato potenzialmente pericoloso come un epidemia di Ebola o di Vaiolo. - spiegano i due - Nonostante i timori abbiamo continuato a svolgere il nostro servizio, in città paralizzate dalla paura, anche in imbarazzante mancanza di idonei dispositivi di protezione, dissuadendo e reprimendo, anche duramente, cittadini già provati da profonda crisi economica e sociale, dall’inottemperanza al rispetto delle regole dei Dpcm».

«Oggi, - aggiungono - pur senza sottovalutare, nè minimizzare la pericolosità di una forma influenzale particolarmente aggressiva, riteniamo però come la stessa non possa, nè debba essere gestita con continue reiterate quotidiane rinunce ai diritti di libertà, della persona e dei lavoratori od, ancor peggio, con l’introduzione di nuove regole difficilmente comprensibili a suon di pesanti sanzioni». «L’emergenza - spiegano ancora nella nota - non deve assumere il rischio di costituire alibi per l’incapacità di gestione del quotidiano e, pur senza voler abdicare ai doveri di chi veste un’uniforme, intendiamo manifestare in modo pacifico il nostro dissenso».

