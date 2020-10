Dramma sigaretta nel Lazio: come si fa a fumare con la mascherina obbligatoria all'aperto?

02 ottobre 2020 a

L'ordinanza che introduce l'obbligo della mascherina all'aperto, sia di giorno che notte, mette in crisi i fumatori. Come si farà adesso a fumare una sigaretta in santa pace con i vigili pronti a multarti perché ti sei abbassato la mascherina? Leggendo il testo dell'ordinanza firmata dal governatore Nicola Zingaretti, infatti, non si comprende come si possa fumare all'aperto senza incappare nella sanzione. Le categorie escluse dal divieto di togliersi la mascherina sono "i bambini al di sotto dei sei anni, i portatori di patologie incompatibili con l'uso della mascherina" e coloro che "fanno esercizio di attività motoria o sportiva". A questo punto, chi ha il vizio del fumo e non riesce proprio a smettere, ha un'unica possibilità, anche se non molto indicata per la salute: fumare mentre fa jogging... ovviamente, è una battuta.

