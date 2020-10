Mascherina obbligatoria, FdI all'attacco: cosa nasconde l'ordinanza di Zingaretti

02 ottobre 2020 a

a

a

Nel Lazio arriva l'obbligo di indossare le mascherine anche all'aperto. Ma l'ordinanza firmata dal governatore Nicola Zingaretti non è accompagnata dalla pubblicazione di "tutti i dati sulla situazione attuale della pandemia nella Regione", dichiara su Facebook il consigliere regionale di Fratelli d'Italia, Chiara Colosimo.

Firmata l'ordinanza: da domani mascherina obbligatoria nel Lazio anche all'aperto

"La giunta Zingaretti ha emanato l'ordinanza che obbliga l'uso delle mascherine all'aperto. Tralasciando il fatto che appare quanto meno una decisione paradossale per chi all'inizio della pandemia andava a fare gli aperitivi a Milano, chiedeva di abbracciare un cinese e affidava milioni di euro a una ditta di lampadine per mascherine mai arrivate, ci sembrerebbe più serio, prima di prendere una decisione così impattante, pubblicare tutti i dati sulla situazione attuale della pandemia nella Regione"; scrive l'esponente di FdI che chiede: "Qual è il numero attuale dei malati? Quanti sono i ricoverati in rianimazione? Quanti posti letto sono a disposizione? Su quale studio scientifico si basa questo provvedimento?"

Mascherine obbligatorie nel Lazio, il testo integrale dell'ordinanza

"Sono solo alcune delle domande alle quali i cittadini del Lazio hanno diritto di avere risposte e che chiederemo di avere nel consiglio straordinario di mercoledì. Altrimenti decisioni così drastiche rischiano di essere impopolari e soprattutto inspiegabili - continua Colosimo - Anche perché fermo restando che la tutela della salute pubblica è per noi sicuramente prioritaria, rimaniamo convinti del fatto che ogni decisione deve essere presa solo su basi di evidenza scientifica".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.