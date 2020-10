Diletta Leotta fa affari con la crema di Malema

Andrea Giacobino 01 ottobre 2020 a

a

a

La crema per la pelle fa bene a Diletta Leotta. La conduttrice televisiva, infatti, è azionista al 33,3% della società milanese Malema, nata nel 2017 ma attiva un anno dopo che ha appena depositato il bilancio 2019 chiuso con ricavi per 94mila euro e un utile finale di 20mila euro rispetto alla perdita di 13mila euro dell’esercizio precedente. Malema è titolare della linea di creme per la pelle Youth Milano cui la showgirl, essendo anche una delle principali influencer italiana sui social network, ha già dato visibilità sui propri canali ufficiali.

"Non stai più con la Leotta?". Gelo Scardina, come reagisce a Ballando con le stelle

Soci della Leotta sono, paritetici, l’ex compagno Matteo Mammì, direttore programmazione e produzione di Sky Sport e il chirurgo estetico Mirko Manola che ne è l’amministratore unico, Malema ha come oggetto sociale «la produzione, la commercializzazione, la distribuzione, l’importazione, l’esportazione, la rappresentanza e la vendita al dettaglio e all’ingrosso, sia direttamente che tramite terzi, anche attraverso il franchising di prodotti di profumeria, di bellezza, di igiene e cura estetica della persona, compresi i prodotti dietetici; di articoli di moda, fitness e abbigliamento sportivo; di ogni altro prodotto simile ed affine, anche per tramite commercio elettronico su e-commerce e per corrispondenza».



Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.