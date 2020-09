Sicilia, i migranti scappano dal centro accoglienza: il video della fuga da Villa Sikania a Siculiana

fugone notturno

Le urla, la corsa verso l'uscita poi la fuga lungo la Statale. Le immagini dei migranti scappati nella notte da Villa Sikania a Siculiana sono state pubblicate da Sicilia Tv e riprendono il momento esatto in cui succede tutto. La polizia grida di chiudere i cancelli mentre gli immigrati, una ventina, se la danno a gambe levate. "Sono usciti a frotte" racconta un'automobilista che ha assistito alla scena. "Ho avuto paura, ero immobilizzato. Ho visto trenta, forse quaranta, migranti uscire di corsa da Villa Sikania". Migranti in fuga da Villa Sikania, la testimonianza: "Sono usciti a frotte, erano almeno 40". Subito sono partire le ricerche di polizia, i carabinieri ed esercito: finora sono stati rintracciati in 5 e uno è finito in ospedale.

