Chi manovra l'account dell'assassino. Scoppia il giallo su Facebook

Dopo l'arresto dell'assassino e la sua confessione del duplice omicidio, qualcosa di strano sta avvenendo attorno all'account Facebook di Antonio Giovanni De Marco. L'account che prima si chiamava semplicemente Giovanni de Marco ora è diventato un più misterioso Giò DM. Come se non bastasse sul profilo Fb non compare più il post sulla vendetta che, invece, appariva fino a a qualche ora fa. Chi sta manovrando l'account? Chi sta cancellando i post che aveva pubblicato nei mesi scorso De Marco? E perché?

Sul profilo Facebook di Giò DM si vedono ancora i vecchi post di De Marco, tutti tratti da un account specializzato in psicologia.

