Il killer di Lecce voleva vendicarsi. Spunta il macabro post in cui annuncia tutto

29 settembre 2020 a

a

a

Un post su Facebbok per annunciare la vendetta che si sarebbe preso sui due fidanzati di Lecce, Daniele De Santis e Eleonora Manta. Antonio Giovanni De Marco l'ha scritto nero su bianco su Facebook: "Un piatto da servire freddo...è vero che la vendetta non risolve il problema ma per pochi istanti ti senti soddisfatto". E poi due faccine che ridono a crepapelle. Il tutto postato su Facebook lo scorso 3 luglio.

Lecce, la telefonata: "Correte, c'è un pazzo che sta accoltellando qualcuno"

Ma cosa può essere successo? La vendetta per cosa? Sicuramente qualcosa accaduto tra ottobre e novembre 2019 quando il giovane studente di Scienze infermieristiche ha convissuto con i due fidanzati proprio nella casa in cui è stato compiuto il massacro. A far scattare il desiderio di vendetta potrebbe essere stata una lite tra Antonio ed Eleonora che ha portato Daniele a rifiutare la richiesta di prolungamento del contratto di affitto.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.