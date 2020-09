Anche Cuadrado fa l'esame d'italiano. Ma ci mette un mese

27 settembre 2020 a

C'è un altro giocatore che ha appena sostenuto l'esame di Italiano B1, quello per ottenere la cittadinanza italiana per intenderci. Si tratta di Juan Cuadrado che, lo scorso 22 settembre, si è recato presso la scuola Ciao Italy di Torino, convenzionata con l'Università per stranieri di Siena. Come scrive La Verità, il terzino bianconero è stato sottoposto a un colloquio di pochi minuti ma per avere il risultato bisognerà aspettare quasi un mese. Ben diverso da quello che è successo a Suarez che ha atteso solo mezz'ora per avere la medesima certificazione.

**Caso Suarez: Salvini, 'giusto tutelare segreto istruttorio ma per tutti'**

Come spiega Pietro Cataldi, rettore dell'Università per stranieri di Siena, "La valutazione è centralizzata a Siena dove due valutatori indipendenti giudicheranno l'esame del giocatore che è stato videoregistrato. Per completare la valutazione ci vorranno venti o trenta giorni".

