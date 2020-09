Sardegna, avvocato muore prima del risultato del tampone. I familiari: chiedeva di chiamare i carabinieri

20 settembre 2020 a

Era in attesa degli esiti del tampone per il Covid 19 ma è morto prima di conoscere il risultato. E' la drammatica storia di Salvatore Manca, 61 anni, di Sassari che, in preda a forti dolori al petto non sarebbe stato soccorso.

Tutto è iniziato a Portobello di Gallura (Aglientu) intorno alle 16 del 21 agosto scorso. Colto da dolori lancinanti al petto e vomito l'avvocato viene trasferito in ambulanza a Olbia, dove muore per dissezione dell'aorta. Adesso sul caso indaga la Procura dove i familiari della vittima hanno presentato un esposto: "Chiedeva di chiamare i carabinieri". Nei tabulati dello martphone di Manca, già sul tavolo del pm che indaga sul caso, potrebbero risultare informazioni decisive per ricostruire le 17 ore trascorse in una stanza isolata dell'ospedale Giovanni Paolo II.

