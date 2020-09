La prova più pericolosa della vita. Berlusconi esce dal San Raffaele

14 settembre 2020 a

a

a

«Grazie al cielo e alla professionalità dei medici ho superato quella che considero la prova più pericolosa della mia vita». Sono state queste le prime parole pronunciate dall’ex premier Silvio Berlusconi all’uscita dall’ospedale San Raffaele di Milano, dove era ricoverato fin dallo scorso 3 settembre per le complicazioni legate alla sua positività al Coronavirus. Completo blu, camicia azzurra e cravatta, accompagnata dall’immancabile spilla di Forza Italia, il leader azzurro è sembrato in buona forma e completerà la sua convalescenza nella sua residenza di Villa San Martino ad Arcore, in attesa dei tamponi che nei prossimi giorni certificheranno la sua completa guarigione.

Berlusconi dimesso dal San Raffaele “Anche stavolta l'ho scampata”

«Il professor Clementi del San Raffaele ha studiato il mio tampone ed è rimasto sorpreso dall’entità della carica virale, la più alta delle decine di migliaia osservate al San Raffaele. Fortunatamente quando me lo hanno comunicato ero già nella fase di recupero da una polmonite bilaterale che mi rendeva tra i soggetti più a rischio - ha aggiunto - Posso dire con soddisfazione che anche questa volta me la sono scampata bella».

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.