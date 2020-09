Muore a due anni, indagati otto medici: "Impiantato un pacemaker al contrario"

13 settembre 2020 a

Otto medici sarebbero indagati per la morte di un bimbo siciliano di appena due anni in seguito a quella che, secondo l'accusa, è una serie di errori medici. Il più grave dei quali, scrive Repubblica che ha dato la notizia, l'impianto di un pacemaker al contrario. L'intervento è stato effettuato subito dopo la nascita a Taormina, luogo di origine del piccolo, nel centro cardiologico pediatrico Mediterraneo dell'Ospedale Bambino Gesù al San Vincenzo. Nell'aprile 2018 il bambino viene assistito a Roma sempre al Bambino Gesù ma dopo una serie di "errori" e "macroscopici ritardi", sostiene l'accusa della pm Daniela Cento, il bambino muore il primo bennaio 2019. Nell'udienza fissata per martedì, 15 settembre, il giudice affiderà una perizia per stabilire cosa sia accaduto. L'ipotesi di reato per gli otto medici del Nambino Gesù è omicidio colposo.

