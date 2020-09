Milano, esplosione in un palazzo a Porta Romana: feriti, centinaia di persone in strada

12 settembre 2020 a

Una violenta esplosione scuote Milano. Poco dopo le 7 un forte boato è stato avvertito da diverse zone della città. All'origine lo scoppio in un appartamento di un palazzo in piazzale Libia 20 a Milano, in zona Porta Romana. L'esplosione ha coinvolto almeno tre piani dell’edificio. I vigili del fuoco, accorsi insieme al 118 e alla polizia, hanno già estratto dalle macerie un uomo con molte ustioni.

Secondo un primo bilancio ci sarebbero almeno sei feriti, uno dei quali in condizioni più gravi. Secondo quanto riferito dai vigili del fuoco, il crollo di alcuni tramezzi interni del piano terra, dove si è verificata l'esplosione, non avrebbe compromesso la stabilità dell’edificio di 10 piani che comunque è stato evacuato. In corso le verifiche tecniche.

Centinaia le persone in strada. La forte esplosione ha riguardato l’edificio del civico 20 di piazzale Libia e oltre il primo piano ha interessato in parte anche il secondo piano e il terzo piano. Diversi scooter parcheggiati di fronte al palazzo dove si è verificata l’esplosione sono stati danneggiati.

