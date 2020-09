Protestano contro gli sbarchi dei migranti, due leghisti finiscono denunciati

11 settembre 2020 a

Se protesti contro gli sbarchi finisci denunciato. E' quanto accaduto ad Angela Maraventano, ex senatrice della Lega Salvini, e Attilio Lucia, vice presidente del partito a Lampedusa, i quali sono stati denunciati alla Procura di Agrigento. A procedere è stata la Digos della Questura per interruzione di pubblico servizio.

Il 30 agosto, da mezzanotte alle 4, i due leghisti si erano resi protagonisti di una "manifestazione non preannunciata per impedire il transito dei mezzi impegnati al trasferimento dei migranti" durante lo sbarco di un peschereccio con 369 migranti. I manifestanti erano una quarantina. "Io e Attilio Lucia - ha detto la Maraventano - siamo stati denunciati per aver impedito il trasferimento dei migranti. Dire che abbiamo commesso un reato di interruzione di pubblico servizio è veramente ridicolo. Portare i migranti da un molo all`edificio dell`hotspot è diventato servizio pubblico? Incredibile! Con questo Governo esercitare il diritto di manifestazione e di libertà di pensiero è reato. Noi non molliamo, non ci arrendiamo".

