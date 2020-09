Crozza è il professor Zangrillo e spopola: il coronavirus ospedalmente può fare capolino

Giada Oricchio 11 settembre 2020 a

Maurizio Crozza veste i panni di Alberto Zangrillo e spopola sul web. Venerdì 18 settembre alle 21.10 su Discovery Canale 9, torna "Fratelli di Crozza" e il debutto si annuncia scoppiettante. L'attore comico ha preparato nuove parodie cogliendo a pieno (come sempre) ogni sfumatura del personaggio imitato. Se il team principal della Ferrari, Mattia Binotto, è perfettamente centrato nel suo dire non dire sulla disastrosa Rossa di quest'anno: "Dobbiamo capire, ma poi si tratta di capire, perché dobbiamo capire, in curva la macchina non tiene, in rettilineo siamo lenti e ogni tanto il motore non si accende...", nella caricatura di Zangrillo, il geniale Crozza si è superato per espressione, postura e battute: "Allora clinicamente il virus non esiste più, ospedalmente può fare un capolino, prontosoccorsamente rompe le palle, ma ripeto, andate dove volete, andate in barca, andare in banca, basta che non veniate al San Raffaele che è già pieno di miei amici...". Il finale? Interventi di Berlusconi e Briatore. Ascoltare per credere.

Il Dottor #CrozzaZangrillo sembra essere clinicamente sicuro di tutto #FratelliDiCrozza torna live venerdì 18 settembre alle 21.25! pic.twitter.com/Wj12iURKRn — Fratelli di Crozza (@fratellicrozza) September 10, 2020

