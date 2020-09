Il record italiano, una scuola chiusa ancora prima della riapertura

Sullo stesso argomento: Scuole di Roma in ritardo, ecco quelle che non riaprono il 14

10 settembre 2020 a

a

a

In provincia di Arezzo l’Italia fa un record: una scuola chiude prima ancora di riaprire. È successo a Bibbiena dove il Sindaco Filippo Vagnoli ha annunciato due positività al Covid all’interno del personale dell’Istituto Dovizi. Chiusa l'attività.

Scuole di Roma in ritardo, ecco quelle che non riaprono il 14

Il Sindaco commenta: “E’ stata da subito attivata tra Comune, Dirigenza scolastica, Asl e Carabinieri la macchina per la ricostruzione dei contatti stretti. Prima di 36 ore non potremo prendere decisioni in nessuna direzione. Ci saranno ovviamente delle quarantene e tutte le decisioni sulla scuola e la sua riapertura verranno prese nelle prossime ore ma non prima di venerdì. L’obiettivo è quello di garantire l’apertura, ma ad ora non siamo in grado di dire come e soprattutto di prendere provvedimenti definitivi su questo, proprio perché mancano gli elementi per farlo. La scuola al momento è chiusa per garantire le indagini del caso. Purtroppo dobbiamo convivere con questo virus ancora per molto, è in mezzo a noi e dobbiamo agire giorno per giorno. Ecco perché è importante rispettare le regole, ovvero mascherina, distanze di sicurezza e igiene personale. Chiedo ai miei cittadini massima collaborazione e vicinanza. Dobbiamo essere uniti, dobbiamo rispettare le regole e rispettarci. Uniti ce la faremo”.

Intanto è forte l'apprensione di studenti e famiglie per l'inizio delle lezioni fissate per lunedì 14 anche se molte regioni hanno prorogato la riapertura degli istituti.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.