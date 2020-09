Bollettino Coronavirus: 1.434 nuovi contagi e 14 decessi

09 settembre 2020 a

a

a

Sono 1.434 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia registrati nelle ultime 24 ore, e 14 i decessi che portano il totale delle vittime a 35.577. È quanto si legge nel bollettino del ministero della Salute e della Protezione Civile. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 95.990 tamponi, per un totale di 9.460.203 da inizio emergenza. Il totale dei dimessi/guariti è di 211.272 (+471), mentre il totale degli attuali positivi è di 34.734 (+945).

Attualmente sono 1.778 i ricoverati con sintomi, di questi 150 si trovano in terapia intensiva, mentre in isolamento domiciliare ci sono 32.806 persone. Le regioni dove è stato registrato il maggior numero di nuovi casi, nelle ultime 24 ore, sono la Lombardia (218), la Campania (203), poi Lazio (175), Piemonte (112) ed Emilia Romagna (110).

Nel Lazio il totale dei casi da inizio pandemia è di 12.514. Oggi non si registrano nuovi deceduti, il totale dei deceduti da inizio pandemia è di 881. I ricoverati con sintomi sono 358 (differenza rispetto a ieri +4), di cui in terapia intensiva 9 (nessuna differenza rispetto a ieri), mentre in isolamento domiciliare 3.903 (differenza rispetto a ieri +142). Il totale degli attualmente positivi è 4.270 e i dimessi guariti sono 7.363. I casi identificati dal sospetto diagnostico sono 6.943, mentre i casi identificati da attività di screening sono 5.571. L’incremento dei tamponi nelle ultime 24 ore è di 9.171 (ieri erano 9.363, differenza -192), il totale dei casi testati è di 563.118, mentre il totale dei tamponi effettuati è di 678.461.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.