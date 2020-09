I lupi affamati sbranano la pecora. L'attacco in pieno giorno

05 settembre 2020 a

I lupi attaccano la preda, una pecora. E la sbranano. Le immagini arrivano dal Parco Nazionale d'Abruzzo, più precisamente in località Cicerana. Le immagini rarissime di un attacco in pieno giorno da parte di lupi - che di solito cacciano di notte - sono state scattate da una guida che opera nel parco, Cesidio Pandolfi. L'attacco è avvenuto subito dopo un temporale, racconta la guida, il pastore non ha potuto fare niente, i lupi hganno sbranato la pecora in pochi minuti. Il pastore, come avviene in questi casi, verrà risarcito.