Per me trattamento disumano. Barbara Berlusconi si sfoga

04 settembre 2020 a

a

a

Barbara Berlusconi respinge l’ipotesi di essere stata lei a contagiare papà Silvio col Covid e contesta la «caccia all’untore» che si sarebbe scatenata. Secondo quanto riporta il sito del Corriere della Sera, la primogenita di Silvio e Veronica Lario, che si trova coi figli a Villa Certosa in quarantena, parla di «trattamento disumano» nei suoi confronti e "alle pochissime persone alle quali ha risposto al telefono - sottolinea il Corriere - non ha fatto che ribadire il suo pensiero".

Marta Fascina positiva. Anche la fidanzata di Berlusconi ha il Covid

E ancora: «Nei giorni in cui vivo momenti di grande angoscia per la salute di mio padre - prosegue Barbara Berlusconi - Penso sia disumano essermi trovata su tutti i media come l’untrice ufficiale della persona a cui voglio più bene. Vorrei proprio capire su quali basi sono stata indicata con certezza come la responsabile».