Marta Fascina positiva. Anche la fidanzata di Berlusconi ha il Covid

Anche Marta Fascina è positiva al Covid-19. La deputata di FI e compagna di Silvio Berlusconi è in isolamento ad Arcore insieme al Cav, si apprende da fonti qualificate. Intanto si cerca di capire come il Cavaliere abbia contratto il Coronavirus. Secondo Repubblica a portare a Villa Certosa il contagio potrebbero essere stati i figli di Berlusconi, Luigi e Barbara, che sarebbero stati anche rimproverati dal padre per non aver adottato un comportamento abbastanza prudente delle loro vacanze tra la Sardegna e Capri. In particolare sotto ai riflettori ci sarebbe un party sull'isola campana, scrive Repubblica, al quale avrebbe partecipato Barbara Berlusconi in cui potrebbe essere partito il contagio.