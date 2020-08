Prima le discoteche poi scuole ed elezioni. Porro svela il piano segreto di Conte

16 agosto 2020 a

Prima le discoteche, poi le scuole fino alle elezioni regionali. Nicola Porro svela il piano segreto del governo Conte. E siamo solo all'inizio.

"Giustizia è fatta perché hanno deciso che si chiudono le discoteche. E poi hanno deciso che nei luoghi pubblici dalle 18 alle 6 di mattina c'è l'obbligo delle mascherine nei luoghi pubblici. I positivi non sono malati e chi dice il contrario dice fake news. Prima hanno creato la cosa dei giovani e poi è facile prevedere quello che succederà. I banchi di scuola non arriveranno e chiuderanno le scuole, prima una lì e poi un'altra lì. Dopo che hanno chiuso le scuole il dubbio è che c'è lo stato di emergenza fino al 15 ottobre. Aumentano i contagi ma diminuiscono le terapie intensive. Se non mandiamo la gente a scuola davvero possiamo fare le eleziioni regionali. D'altronde già al 20 settembre le elzioni sono state rimandate. Questo è un governo di cialtroni. A Palazzo Chigi si partorisce che si deve mettere la mascherina dalle 18 alle 6 è assurdo. A me vengono i brividi. Queste sono minchiate. E noi saremo a subire questa dittatura di quattro cialtroni. Voglio vedere come faranno le forze dell'ordine a far rispettare questa follia".