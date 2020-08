Maltempo, esonda l'Adige: chiusa l'autostrada del Brennero. A Egna scatta l'evacuazione

30 agosto 2020 a

a

a

L'ondata di maltempo mette in ginocchio l'autostrada del Brennero chiusa in entrambe le direzioni tra Bolzano e San Michele per motivi di sicurezza. L'Adige è infatti esondato ad Egna. Poco prima nelle città di Chiusa si è verificata invece un'esondazione del fiume Isarco per questo la Protezione civile ha chiesto alla popolazione di ritirarsi nei piani superiori degli edifici. Anche la linea ferroviaria del Brennero è chiusa. L'ondata di piena sta raggiungendo il centro abitato di Egna per questo è scattato il piano di evacuazione.