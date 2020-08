Federico Fashion Style: ho il Covid. Follower e clienti si preoccupano

25 agosto 2020 a

Positivo al Coronavirus dopo le vacanze in Sardegna. Federico Lauri, parrucchiere delle star conosciuto come Federico Fashion Style, lo ha annunciato ieri con un post su Instagram. "Ragazzi voglio informarvi nel rispetto della salute di tutte le persone che sono state a contatto con me... ho contratto il COVID-19 ho eseguito il tampone subito dopo essere tornato dalle vacanze in Sardegna anche se li avevo fatto il test ed era negativo a roma ho fatto il tampone ed e’ risultato positivo! Sono a casa in assoluto isolamento ho la febbre e ho dei sintomi stranissimi!", scrive Federico Fashion Style, 29 anni, che poi si rivolge ai suoi numerosi follower. "Mi raccomando ragazzi per tutti quelli che come me sono tornati dalle vacanze e hanno frequentato posti affollati fate subito il tampone! E’ importante per la vostra e per la salute degli altri! Vi tengo aggiornati!", scrive sui social il parrucchiere con saloni ad Anzio, Roma e Milano diventato celebre dopo alcune trasmissioni tv.

Dopo l'annuncio della positività molti utenti non nascondo la preoccupazione per chi potrebbe essere entrato in contatto con lui dopo il rientro dalla Sardegna. "Appena sei tornato sei andato anche a lavoro", scrive un utente. "Scusa tu hai lavorato ieri e l'altro ieri quindi tutti i dipendenti e il salone chiuso?", chiede un'altra.