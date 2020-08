Ci mancava l'asteroide: ecco quando 2018VP1 può colpire la Terra

23 agosto 2020 a

a

a

Nel 2020 ci mancava l'asteroide. Occhi in cielo per 2018VP1, che in autunno potrebbe colpire la Terra. L'impatto, in verità piuttosto difficile (probabilità di circa lo 0,41 per cento) , è previsto per il 2 novembre prossimo, data in cui il corpo celeste potrebbe entrare nella nostra atmosfera.

Video su questo argomento La Terra vista dallo Spazio nelle immagini della Nasa

L'asteroide 2018VP1 è stato scoperto dal Palomar Observatory in California nel 2018 e non desta particolari preoccupazioni, sia per le probabilità di colpire la Terra, sia per le dimensioni di circa due metri per una massa di qualche tonnellata, meno di normali meteore cadute recentemente sul nostro pianeta.

Tracce di vita su Marte, è partita la missione spaziale "Perseverance" della Nasa

Il 16 agosto un asteroide simile a 2018VP1 è passato a meno di 3mila chilometri dalla Terra. Nel 2013 a Celjabinsk, in Siberia, un meteorite di 15 metri pesante migliaia di tonnellate aveva provocato circa mille feriti: l'onda d'urto aveva mandato in frantumi ventri e finestre nel raggio di chilometri.