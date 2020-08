La moglie di Ibrahimovic stronca le voci del flirt di Zlatan con Diletta Leotta

Giada Oricchio 20 agosto 2020 a

Helena Seger stronca sul nascere le voci di un flirt tra il marito Zlatan Ibrahimovic e la "sosia" Diletta Leotta (la somiglianza è straordinaria, nda).

L'ex modella 50enne non è in Svezia con i figli Vincent e Maximilian, ma sullo yacht affittato dal fuoriclasse del Milan al largo della Costa Smeralda. Sul settimanale Chi, in edicola, si legge che Ibrahimovic e Diletta Leotta sarebbero più che amici, avrebbero cenato insieme nel privee del ristorante "Sottovento" e se non fosse stato per il rifiuto di un amico ad accompagnarlo, Zlatan avrebbe presenziato al compleanno della conduttrice di Dazn. Ma la ricostruzione per quanto intrigante è smentita da un particolare non trascurabile: Ibra è in vacanza con la moglie e i due non sono in crisi.

La Seger, da 20 anni al fianco del calciatore, è nota per la sua riservatezza e non si cura del gossip. Sono i giornali svedesi che replicano ai pettegolezzi pubblicando le foto di Helena che cappellino in testa, è seduta tranquilla e beata al fianco del marito in barca. E con loro ci sono anche i due figli quasi adolescenti. Dunque, l'unica single sarebbe la Leotta che pare intenzionata a non perdonare il tradimento dell'ex fidanzato Daniele Scardina: sebbene fosse a Porto Cervo, non lo ha invitato alla festa per i suoi 29 anni.