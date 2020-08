Arrestato il figlio dello storico boss Tano Badalamenti. Sarà estradato in Brasile

Sullo stesso argomento: Dimissioni per gli indagati di mafia? Il consiglio comunale dice no

Leonardo Badalamenti, figlio dello storico boss di Cosa nostra Tano Badalementi, è stato arrestato dalla Dia a casa della madre a Castellamare del Golfo, in provincia di Trapani. L`arresto è scattato in esecuzione di un mandato di cattura internazionale spiccato dal Bresile ed emesso dall`autorità giudiziaria di San Paolo per associazione criminale finalizzata al traffico di stupefacenti e falsità ideologica. L'uomo è stato trasferito nel carcere Pagliarelli di Palermo in attesa dell'estradizione nel parse subamericano.

Nei primi anni Ottanta Leonardo era fuggito all’estero con il padre Gaetano, originario di Cinisi.