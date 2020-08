Joseph Ratzinger è molto ammalato, il crollo dopo la morte del fratello

Sullo stesso argomento: Papa Francesco tace sulla moschea a Santa Sofia. Cardinali in rivolta

03 agosto 2020 a

a

a

Papa Benedetto XVI è gravemente ammalato e da quando è tornato dal viaggio in Gemania per la morte del fratello ha avuto un peggioramento dell'herpes oftalmico di cui soffre. A rivelarlo è stato Peteer Seewald, biografo di Joseph Ratzinger che ha 93 anni. Il papa emerito dopo il viaggio in Germania era tornato in Vaticano per dedicarsi alla scrittura, dice Seewald, ma le condizioni di salute sono precipitate. Il biografo ne ha parlato nel corso della presentazione del suo ultimo libro, avvenuta alla Santa Sede con la presenza di monsignor Georg Gaenswein, il segretario particolare dell'emerito, e la notizia è stata rilanciata dal Mattino.

Seewald ha detto che Ratzinger, oggi, è "estremamente fragile" ma è ancora "lucido".