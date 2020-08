A1, incidente con la moto: autostrada bloccata per quattro ore

03 agosto 2020 a

Lo schianto mortale sull'A1 al km 267 direzione nord paralizza per quattro ore il traffico dell'autostrada. Sono circa le 11.30 quando una persona a bordo di una moto perde la vita dopo un incidente stradale: ferito anche il conducente. L'autorità giudiziaria - nonostante i rilievi effettuati dalla polizia stradale di Firenze - non autorizza la rimozione della salma e dispone l’invio di un perito. La salma viene rimossa solo alle 15:15 quando finalmente il traffico viene riaperto in entrambe le corsie.