A L'Aquila si combatte ancora con le fiamme. Marsilio: criminali devastano i nostri boschi

In Abruzzo si lotta ancora contro le fiamme. "Voglio ringraziare gli uomini e le donne che stanno lavorando interrottamente, tutte le istituzioni locali e nazionali per il grande sforzo in atto. Ieri era presente metà della flotta aerea nazionale, tutta concentrata sull’Aquila", ha scritto il governatore Marco Marsilio in un post su Instagram. "Oggi, purtroppo, a causa della concomitanza di altri otto incendi che si sono sviluppati sul territorio nazionale, si è stati necessariamente costretti a ridimensionare l’attività sull’Aquila", ha scritto il presidente della Regione Abruzzo.

L'Aquila, la Pezzopane del Pd polemizza anche a incendio in corso. Dura replica del sindaco Biondi

Gli incendi che hanno sconvolto i boschi dell'Aquilano sono certamente dolosi. "Chiedo infine che la magistratura faccia uno sforzo investigativo del massimo livello per individuare e stroncare definitivamente queste bande criminali che a intervalli regolari devastano i nostri boschi e i nostri parchi, mettendo in pericolo anche i centri abitati", ha concluso Marsilio.