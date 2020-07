L'Aquila, la Pezzopane del Pd polemizza anche a incendio in corso. Dura replica del sindaco Biondi

Mentre le fiamme devastano la montagna la dem si esibisce in una polemica fuori luogo

Neanche l’incendio che ha colpito la montagna a due passi dall’Aquila ha impedito all’onorevole Stefania Pezzopane di esibirsi in una polemica politica francamente fuori luogo.

La presenza dell’on. Giorgia Meloni in città ha innervosito non poco la parlamentare del Pd che ha accusato di “cinismo” la presidente di Fratelli d’Italia, il governatore della regione Marco Marsilio e il sindaco Pierluigi Biondi. Li ha accusati di “passerella elettorale” e di farsi “i selfie”. E, diciamo, a puntare l’indice è proprio la Pezzopane che forse avrebbe fatto meglio a risparmiarsi la polemica sul genere.

Le ha risposto con franchezza proprio il sindaco dell’Aquila. Ha detto Biondi al termine di una giornata abbastanza impegnativa per la città: “Onorevole Pezzopane, non credo di averla vista ieri quando è partito l’incendio tra Arischia e Pizzoli. Non credo di averla vista neanche stamani, a verificare come fosse passata la notte. O questo pomeriggio quando si è aperto il nuovo fronte. Se vuole essere utile in questa nuova, terribile e complessa emergenza, può occuparsi dell’acqua per i volontari, le forze armate, i Vigili del Fuoco, i Carabinieri, i Carabinieri forestali, la protezione civile, i dipendenti comunali. Non la vedo neanche ora, alle 21, a concordare le azioni da porre in essere domani mattina. Le saremo grati e lei potrà così, in parte, rimediare a un’operazione di sciacallaggio di bassa lega che certamente non contribuisce a ricomporre tutta questa devastazione e a lenire tutto il dolore”.