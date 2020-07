Porto Empedocle, 28 migranti positivi al Covid. E il sindaco chiama il capo del M5s

30 luglio 2020 a

a

a

Ci sarebbero 28 positivi al Covid 19 fra i migranti arrivati mercoledì a Porto Empedocle da Lampedusa. Nell’hub della cittadina in provincia di Agrigento, che dovrebbe servire solo per l’identificazione dei migranti, al momento ci sono 530 persone. "Non abbiamo ancora la conferma ufficiale - dice all’Adnkronos il sindaco Ida Carmina - ma la situazione è grave".

Spostare "l’attenzione dal problema immigrazione all’emergenza sanitaria e alla necessità di tutelare la salute pubblica" perché "in questo momento il vero problema è coniugare la maggiore sicurezza dei cittadini con il dovere dell’accoglienza". È questo, secondo Ida Carmina, il "vero fulcro" dell’emergenza sbarchi che in questi giorni ha colpito la Sicilia. Una questione che il primo cittadino del paese in provincia di Agrigento sottoporrà domani al viceministro dell’Interno Vito Crimi "che - annuncia Carmina - finalmente ha risposto ai miei appelli e sarà qui, nel pomeriggio, per parlare delle criticità della costa agrigentina".