Il gesto clamoroso a fine discorso, Salvini indossa il cappello della Guardia Costiera... ovazione!

30 luglio 2020 a

a

a

Matteo Salvini rivendica con forza la sua politica dei porti chiusi, a prescindere da quello che sarà l'esito del voto al Senato sulla richiesta di autorizzazione a procedere nei suoi confronti per il caso Open Arms, quando bloccò per giorni la nave della ong spagnola che trasportava i migranti in arrivo sulle coste italiane. Il leader della Lega, al termine del suo intervento in Aula, indossa simbolicamente il cappello della Guardia Costiera italiana. Un gesto di facile interpretazione: "io difendo i confini del mio Paese e l'ho fatto per tutto il tempo che sono stato alla guida del ministero dell'Interno". Oltre al cappello, Salvini, una volta terminato il suo intervento, si è rimesso sulla bocca la mascherina con il Tricolore.