Migranti portati di notte, denuncia del Mosap: a Valentano violati tutti i canoni

Diventa un caso il trasferimento di quaranta migranti a Valentano, piccolo centro in provincia di Viterbo. Avvenuto di notte e senza preavviso se non a decisione presa. "In più di una occasione abbiamo evidenziato diversi casi di positività al Covid 19, ma non sembra affatto che i meccanismi di risposta sanitaria siano stati immediati. Quanto è avvenuto nell'alto viterbese in particolare a Valentano rende ancora più critica questa drammaticita'", dichiara Fabio Conestà, segretario generale del sindacato di Polizia, Mosap.

I migranti sono stati spediti dal Viminale nel piccolo paese della Tuscia, in un convento dismesso, senza avvisare il sindaco ma solo tramite una formale telefonata dalla prefettura se non a decisione presa. "C'e' urgenza di protocolli di intervento certi e stabili che proteggano dai rischi altissimi del momento la cittadinanza e gli operatori delle forze dell’ordine impegnati", precisa Conestà che così prosegue: "bisogna che siano individuati luoghi idonei per gli spostamenti dei positivi e dei numerosi migranti che devono rimanere in quarantena non in strutture all'interno o a ridosso dei centri abitati, decisioni il più delle volte prese con atti d'imperio senza un confronto con i primi cittadini, eletti democraticamente nel rispetto dei canoni costituzionali. Altrimenti - conclude - si torna ai tempi bui dei podesta".