Valentano, giallo sul pulmino dei migranti: panico nella provincia di Viterbo

29 luglio 2020 a

a

a

I migranti approdano a Valentano? Scoppia il panico nel piccolo comune della provincia di Viterbo nel Lazio. La notizia - che le istituzioni non hanno ancora confermato - sull'arrivo di quaranta migranti nel paesino che conta neanche 3mila abitanti ha fatto arrabbiare i residenti che adesso temono l'emergenza sanitaria. Qualcuno avrebbe immortalato l'immagine che ritrae diverse persone scendere nel cuore della notte da un pullmino parcheggiato nel piazzale del convento. Per i residenti non ci sarebbero dubbi: si tratterebbe dei 40 immigrati in arrivo nella Tuscia e che sarebbero ospitati proprio nel convento.

"Avremmo voluto protestare – raccontano al quotidiano online La mia città news – ma per via delle disposizioni sugli assembramenti il sindaco ci ha detto di evitare fino a quando non ci saranno date risposte certe dagli organi competenti”. Il primo cittadino Stefano Bigiotti ha già scritto al ministro, al gabinetto della prefettura e agli altri sindaci dei comuni limitrofi.

“Mi vergogno profondamente di non poter dare risposte certe ai miei concittadini ed alla stampa, oggi mi vergogno dello Stato - ha dichiarato al quotidiano online il sindaco - se tutto venisse confermato sarebbe un fatto di una gravità inaudita".