Nuovo boom di casi in Libia, bomba Covid in arrivo sui barconi

La bomba Covid alle porte. Mentre in Sicilia continuano gli sbarchi di migranti in Libia si registra un record di contagi. Nelle ultime 24 ore sono stati individuati altri 205 nuovi casi di positività al coronavirus (3.222 in totale).

Il Centro nazionale libico per il controllo delle malattie di Triboli ha diffuso su Facebook l'ultimo bollettino: i morti in Libia sono 76, i guariti a 596, e le persone attualmente positive sono circa 2550. Secondo quanto si apprende il governo di Tripoli potrebbe presto reintrodurre il lockdown nel paese o quantomeno inasprire le restrizioni mentre la situazione, soprattutto nel sud della Libia è sempre più preoccupante.