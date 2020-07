I migranti si fanno beffe del governo: altra maxi-fuga. E sbarcano con barboncino e cappelli di paglia

27 luglio 2020 a

a

a

Il caso migranti è ormai fuori controllo. Una nuova fuga in massa di stranieri dai centri di accoglienza si è verificata in Sicilia, a Porto Empedocle. A centinaia sono fuggiti da una tensostruttura della Protezione civile allestita in banchina, dove erano ospitati 520 migranti. Polizia e carabinieri hanno avviato le ricerche dei fuggitivi. Solo ieri a Caltanissetta circa cento migranti sono scappati dal centro di accoglienza di Pian del Lago che ne accoglie 350.

Mascherine e distanziamento: l'esercito scende in spiaggia, Ventimiglia blindata

Gli sbarchi continuano, e certi dettagli suonano come beffardi. Insieme con gli undici tunisini, ad esempio, sbarcati oggi a Lampedusa c'è anche un barboncino bianco, tenuto al guinzaglio. L'imbarcazione è stata intercettata dalla Guardia costiera al largo dell'isola. Alcuni migranti portavano anche dei bagagli. Numerose critiche sono arrivate dal web perché i migranti, come si vede dalle immagini (la foto qui sopra è tratta da un video di Local Team) che stanno facendo il giro dei social, indossano cappelli di paglia e occhiali da sole.