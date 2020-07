Rocco Casalino e il trading, così il portavoce del premier difende il compagno Josè

27 luglio 2020 a

"Sapevo solo che stava facendo un corso per trading, non che avesse investito e perso soldi. Non mi ha mai detto nulla e non ha puntato su titoli italiani o che abbiano a che fare con il mio lavoro", spiega Rocco Casalino sul caso che ha travolto José Alvarez, l'ormai ex fidanzato del portavoce del premier Conte. Lui scommette in Borsa e avrebbe chiesto allo stesso Casalino in prestito dei soldi per aprire insieme un'attività, un sushi-bar. Si parla del trading online di Alvarez e della segnalazione dell'Antiriciclaggio della Banca d'Italia. Lui però lo difende e si difende così: "Sapevo solo che stava facendo un corso per trading - racconta Casalino al giornalista del Corriere della Sera - Non che avesse investito e perso soldi. Non mi ha mai detto nulla e non ha puntato su titoli italiani o che abbiano a che fare con il mio lavoro". Poi sottolinea la crisi che andrebbe avanti da mesi: i due, che si erano conosciuti sei anni fa all’Avana, vivono ancora insieme ma Casalino non porta più la fede.

L'aria in casa è molto tesa quando il cronista del Corsera li incontra per farsi raccontare come sarebbero andate le cose. "Amò, non ti fare querelare", dice Casalino avvertendo il compagno che racconta di come sarebbe stato raggirato. "José è stato adescato, è vittima di ludopatia. Basta vedere i versamenti compulsivi che ha fatto. Si è giocato 18 mila euro in due mesi. Questi siti online sono pericolosi, molti ci cascano" spiega Casalino che sottolinea: "Non sapevo nulla". Ma secondo La Verità, il quotidiano diretto da Maurizio Belpietro, sono ancora molte le cose da chiarire. "Casalino si fa difendere dalla Iena Monteleone invece di mostrare entrate e uscite dal conto" si legge su La Verità. E ancora: "Resta poi da chiarire cosa abbia fatto dopo gli allarmi di Unicredit e se ci sia una seconda prepagata".