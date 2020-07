La Iena in soccorso di Rocco Casalino e compagno. Come li difende

26 luglio 2020 a

La Iena Antonino Monteleone scende in campo per difendere Rocco Casalino e il compagno. La storia è nota e tiene banco da ieri, quando un articolo de La Verità ha rivelato che José Carlos Alvarez Aguila, ovvero il fidanzato - anzi ex come poi ha puntualizzato ilo stesso portavoce del premier Giuseppe Conte - era stato segnalato all'autorità anti-riciclaggio per alcune operazioni sospette su siti di trading. "Rocco Casalino e il compagno José l'hanno combinata grossa?", si chiede Monteleone, inviato della storica trasmissione Mediaset Le Iene, con un lungo post su Facebook.

Cosa scrive la Iena? L'ex capo della comunicazione del Movimento 5 Stelle "è al centro di una bufera mediatica: la filiale di banca dove il suo compagno convivente ha il conto avrebbe formulato una segnalazione all’unità anti-riciclaggio della Banca d’Italia: la ragione? Discrepanze tra le entrate a regime di quel conto e alcune movimentazioni", premette ricordando che Alvarez avrebbe perso circa 18mila euro su due piattaforme di trading on line: Plus500 e Fortissio.

Il sospetto è che il cubano possa aver usato, nei suoi investimenti, informazioni riservate. "Addirittura si è paventato che il compagno di Rocco Casalino, visto il delicato incarico ricoperto da quest’ultimo, avrebbe 'speculato' sui mercati sfruttando informazioni privilegiate", dice Monteleone che poi dice la sua: "Ma chi specula grazie a informazioni di mercato privilegiate, state tranquilli, non userà mai né Plus500 né Fortissio. Ma soprattutto non perderebbe 18mila euro come quel pollo di Josè".

Poi parte una lunga disquisizione sui danni che fa il trading online mentre si parla solo di giochi e le scommesse e sul funzionamento delle piattaforme più popolari che operano sul mercato dei CFD. "Pensi di “aver comprato”, che ne so, Apple. In realtà hai comprato un contratto che è legato all’andamento di quel titolo e che offre una vincita o una perdita a seconda del tipo di scommessa. Perché un CFD è una scommessa sull’andamento del titolo al quale si riferisce", spiega prima di elencare insidie e pericoli dei giochi finanziari online.

Il punto è "se Rocco Casalino ha fatto qualcosa di illecito e mi pare evidente che l’unica sua colpa è stata quella di avere aiutato il compagno in difficoltà economica, quando si è trattato di piccoli versamenti tra due persone che convivono. E di avere quindi messo in contatto il suo rapporto bancario con quello del compagno che 'trafficando' con poca prudenza i versamenti tra il suo conto corrente e la carta di credito ricaricabile ha acceso le spie di controllo della sua banca", è la spiegazione della Iena che "assolve" Rocco e un po' meno José.

Naturalmente il problema è la stampa... "Non mi sembra secondario come sia stato possibile che informazioni così delicate, riferite alla posizione bancaria di un privato cittadino (il compagno di Casalino), siano finite sui giornali", dice l'inviato di un programma che non ha mai lesinato la pubblicazione di informazioni riservate. "Sono un giornalista anch’io e non mi sorprendo che siano 'una notizia' perhché chiunque l’avesse avuta l’avrebbe pubblicata, ma mi inquieta quel tipo di 'spiffero' su una situazione oggettivamente trascurabile", è il ragionamento.

Poi Monteleone fornisce ai suoi follower per "leggere" la vicenda: "Casalino e il suo compagno non hanno speculato sfruttando informazioni privilegiate", "non sono coinvolti in alcuna attività di 'riciclaggio'", "Chi sfrutta veramente informazioni privilegiate e fa i soldi veri non lo scoprirete mai leggendo i giornali italiani", "La “notizia” (ovvero i guai del compagno del portavoce) esiste, ma è quella di un ragazzo tra migliaia, appena trentenne, fregato dalla réclame del trading online". Almeno José la prossima volta starà più attento...