La Santanchè trita Achille Lauro: "Sputa sul crocifisso per farsi pubblicità"

Achille Lauro si è lamentato che non gli hanno permesso di affiggere la sua pubblicità a Milano. Quella in cui il cantante è raffigurato con un corpo da bambola su un crocifisso. Ha parlato di censura. Ma Daniela Santanchà, senatrice di Fratelli d'Italia, lo riporta alla realtà: "Achille Lauro, come chi ha poco da dire, per vendere dischi deve costruire pubblicità-scandalo. Ed ecco l’ennesimo a sputare sul Crocifisso. Ce ne fosse uno che per fare il “brillante” usasse il Corano...".

Achille Lauro, però non si dà per vinto. E scrive sui suoi profili social: "Questa é l’immagine che avreste visto oggi nel maxi-cartellone di Corso Como a Milano ma la pesante mano della censura delle pubbliche affissioni lo ha impedito. Io invece la regalo a tutti voi e come sempre ’Me ne frego". Nell'immagine della pubblicità veste stivali di lattex alti fin sopra il ginocchio, calzoncini short viola cangiante e torso nudo supertatuato, crocifisso su una croce costituita da quelle che sembrano delle gomme da masticare.