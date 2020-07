Tornano a salire i contagi in Italia. Isolato un nuovo ceppo del virus

22 luglio 2020 a

Tornano a salire i contagi per il coronavirus in Italia: nelle ultime 24 ore ne sono stati registrati 282, rispetto ai 129 di ieri, per un totale di 245.032. Scendono i decessi, 9 nelle ultime 24 ore, rispetto ai 15 di ieri, che fanno salire il numero complessivo a 35.082 morti dall'inizio dell'epidemia. I guariti in un giorno sono stati 197, rispetto ai 269 di ieri, per un totale di 197.628.

«Il nostro lavoro, di un folto gruppo di ricercatori italiani, con 59 nuove sequenze, ci dice che di queste 59 nuove sequenze 58 sono della stessa famiglia, una no, è stata isolata a Padova. Non sappiamo da dove sia arrivata, e non sappiamo nemmeno se si sia diffusa, perché può anche essere che sia arrivata da un contesto in cui l’infezione non era particolarmente marcata. È la prima volta che abbiamo trovato qualcosa che non sia parente del virus che riteniamo ci sia arrivato a fine gennaio dalla Germania». Lo ha detto ieri sera a Cartabianca su Rai3 Massimo Galli, direttore delle Malattie infettive all’ospedale Sacco di Milano, a proposito del coronavirus. «Questa sequenza - ha aggiunto - somiglia vagamente a quella dei due famosi coniugi cinesi curati allo Spallanzani, che però fortunatamente erano cattivi diffusori, non hanno lasciato una scia di infezioni in Italia. Questo signore, assolutamente veneto per nome, cognome e storia personale, aveva un virus che somiglia a quello dei signori cinesi, che però per Padova non sono mai passati».