Comitato XIX Luglio, gli eventi per ricordare Borsellino e la sua scorta

Anche quest’anno il Comitato "XIX Luglio", sempre più partecipato, organizza iniziative commemorative in ricordo del sacrificio del Giudice Paolo Borsellino, degli “angeli” della sua scorta (Emanuela Loi, Vincenzo Li Muli, Walter Eddie Cosina, Claudio Traina) e di tutti i caduti nella lotta contro la mafia.

Per ragioni organizzative, quest’anno i momenti commemorativi si svolgeranno oggi, lunedì 20 luglio. Più precisamente, quest’anno il Comitato promotore ha predisposto due iniziative:

Lunedì 20 Luglio ore 10:00: momento commemorativo presso l’“albero della legalità” collocato nel 2007 - a cura dell’Associazione Universitaria Atreju - nell’aiuola antistante il Rettorato dell’Università degli Studi di Messina insieme ad un piccolo monumento con incisa la celebre frase di Borsellino sul rapporto tra la gioventù e la mafia: “Se la gioventù le negherà il consenso, anche l’onnipotente misteriosa mafia svanirà come un incubo”;

Ore 20:00: momento di riflessione presso la Piazza antistante la Corte d’Appello di Messina. Nel rispetto delle prescrizioni di legge relative alla nota emergenza sanitaria si svolgerà un’iniziativa “statica” che consisterà nella lettura di alcuni stralci della sentenza “Borsellino Quater” pubblicata il 20.4.2017 e confermata dalla Corte d’Appello di Caltanissetta nel novembre 2019 nonché di alcune frasi tratte dal libro “Paolo Borsellino. Silenzi e Voci”, promosso dall’Associazione Nazionale Magistrati-Sezione di Palermo.

Entrambi i momenti commemorativi sono aperti a tutte le associazioni ed alla società civile. Non saranno esposte bandiere e/o simboli di alcun gruppo/associazione. Sarà presente in entrambe le iniziative unicamente lo striscione “Paolo Vive”.

Una delegazione del Comitato la sera del 19 luglio p.v. parteciperà a Palermo anche alla “Fiaccolata” – quest’anno organizzata in forma “statica”, a numero chiuso ed autorizzata soltanto nelle scorse ore – promossa come ogni anno da “Forum 19 Luglio” (cartello che raggruppa trasversalmente associazioni, movimenti ed istituzioni) e “Comunità ‘92” (coordinamento che unisce le varie sigle ideatrici della manifestazione)



Il Comitato “XIX Luglio” organizza a Messina ormai da molti anni, in occasione della tragica ricorrenza, iniziative di commemorazione del sacrificio del Giudice, Dott. Paolo Borsellino, e di tutte le vittime di mafia.

Fra le predette iniziative certamente sono da annoverare:

a) la storica fiaccolata per le vie della Città dello Stretto promossa inizialmente da alcune sigle all’indomani della strage di via D’Amelio e poi divenuta “patrimonio” dell’intero Comitato e che ogni anno ha scelto un percorso “significativo” sul tema della legalità;

b) il momento commemorativo davanti all’albero di ulivo piantumato nel giardino antistante al Rettorato su iniziativa promossa dall’associazione studentesca “Atreju-La Compagnia degli Studenti” il 19 Luglio del 2007 e fatta propria dall’Università;

c) l’organizzazione di convegni sul tema fra i quali appare opportuno ricordare: “La confisca ed il riutilizzo dei patrimoni mafiosi: riflessioni e proposte sulla Legge 109/96 a 19 anni dalle stragi di Capaci e via D’Amelio” svoltosi nel luglio 2011 ed al quale hanno preso parte il Procuratore Capo della Repubblica presso il Tribunale di Messina Dott. G. Lo Forte ed il Prefetto Dott. Giuseppe Rizzo; “I beni confiscati alla mafia: profili teorici, investigativi e pratici”, svoltosi nel luglio 2016 al quale hanno preso parte l’allora Presidente della Commissione Regionale Antimafia On. Musumeci ed il Sig. Giuseppe Costanza autista del Giudice Falcone sopravvissuto alla strage di Capaci;

d) Lo scorso anno (2019) una delegazione del Comitato è stata ricevuta dal Sig. Procuratore Capo della Repubblica presso il Tribunale di Messina Dott. M. De Lucia. Il Comitato in quell’occasione ha espresso la viva gratitudine della cittadinanza per le notizie che riferivano che la Procura di Messina con coraggio e abnegazione stava tentando – malgrado gli anni trascorsi – di fare luce su alcuni aspetti della strage di via D’Amelio in favore della verità tanto attesa dai cittadini tutti. Il Comitato l’anno scorso in quell’occasione ha donato simbolicamente all’Ufficio una Fiaccola fra quelle che ogni anno vengono accese il 19 luglio, con l’augurio e la speranza che possa illuminare il lavoro in corso.

Al “Comitato XIX Luglio” aderiscono: Ass. Universitaria “Atreju – La Compagnia degli Studenti”; Movimento “Vento dello Stretto”; Associazione Forense “Avv. Nino D’Uva”; Associazione Ambientalista “Fare Verde ONLUS”; Movimento “Vento del Tirreno”; “Rotaract Club Stretto di Messina”; A.S.D. Circolo Canottieri “Peloro”; Comitato “Rinascita San Michele”; Network “ZDA – Zona d’Arte Zona Falcata”; Associazione “Il Lanternino”, UGL – UTL di Messina. L’elenco delle adesioni è in costante aggiornamento. A firmare la nota i rappresentanti/portavoce del Comitato “XIX Luglio” Sig. Massimiliano Marchese (Studente Universitario), Avv. Piero Adamo, Avv. Dario Carbone, Avv. Ferdinando Croce, Avv. Felice Panebianco, Avv. Francesco Rizzo, Dott.ssa Alice Antonella Severo".