I casi di coronavirus aumentano anche in Italia. Lazio, 13 positivi dall'estero

In Italia ci sono 249 nuovi casi di coronavirus, in aumento rispetto ai 237 di venerdì, che nel complesso salgono a 244.216. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati altri 14 decessi (il giorno precedente erano stati 11) per un totale, da inizio emergenza, che arriva a 35.042 vittime. Sale anche il numero dei guariti: +323. Scende di 88 unità il numero degli attuali positivi che ora sono 12.368.

In Lombardia ci sono 88 nuovi casi di coronavirus, di cui 15 debolmente positivi e 9 individuati a seguito di test sierologici a fronte di 9.954 tamponi eseguiti. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati altri 10 decessi per un totale che sale a 16.788. Ci sono inoltre 244 guariti e dimessi (che nel complesso arrivano a 71.416) mentre i ricoverati sono 171, di cui 22 in terapia intensiva (come venerdì) e 149 non in terapia intensiva (10 in meno). Per quanto riguarda l'andamento per provincia si registrano 24 nuovi casi a Milano (di cui 11 in città), 29 a Bergamo, 9 a Brescia, 8 a Lodi, 4 a Monza e Brianza, 3 a Varese e Mantova, 2 a Sondrio, 1 a Como, Cremona e Pavia.

Nel Lazio "oggi registriamo un dato di 20 casi. Di questi, 13 sono casi di importazione: 11 casi sono di nazionalità del Bangladesh, un caso di rientro dall’Iraq e uno dall’India", riferisce l’assessore regionale alla Sanità e Integrazione socio sanitaria Alessio D’Amato.