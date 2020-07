Bomba d'acqua a Palermo, due morti in auto. E c'è chi nuota nelle strade

Salvini attacca il sindaco Orlando: pensa solo ai migranti

15 luglio 2020 a

a

a

Situazione drammatica a Plermo dove una bomba d'acqua ha messo in ginocchio la città e la provincia del capoluogo siciliano. Due persone sono morte annegate dopo essere rimaste intrappolate nella loro auto in un sottopassaggio di viale della Regione durante il violento nubifragio che si è abbattuto su Palermo. I due si trovavano nell’automobile quando il mezzo si è spento e non sono riusciti a uscire dall’abitacolo.

Video su questo argomento Palermo, le immagini choc: a nuoto per salvare chi è dentro le auto

Sono diversi gli automobilisti salvati da poliziotti e vigili del fuoco rimasti intrappolati nelle loro auto nei sottopassaggi allagati dopo il violento acquazzone. Sui social girano decine di video, anche di persone che nuotano nelle strade totalmente allagate.

Una situazione critica. Secondo il sindaco della città, Leoluca Orlando, la bomba d'acqua non era stata prevista e per questo i danni sonio stati così gravi. Ma è già polemica. "A furia di pensare solo agli immigrati, il sindaco Orlando dimentica i cittadini di Palermo: basta un temporale e la città finisce sott’acqua", scrve il leader della Lega Matteo Salvini rilanciando un video in cui si vedono le auto sommerse dall'acqua.