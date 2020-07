No Tav e chiodi in autostrada, la denuncia choc: la polizia è il vero bersaglio e il governo non parla

Giada Oricchio 12 luglio 2020 a

Denuncia choc del sindacato di polizia: "Chiodi sull'autostrada torinese da parte di gruppi No TAV, giocano a fare la guerra con la polizia. Grave il silenzio di Governo e Ministro dell'Interno. Ci hanno abbandonato".

Il segretario della Federazione Sindacale di Polizia, Luca Pantanella, in un'intervista al tg del sindacato ha lanciato l'allarme: "Sulla Torino-Bardonecchia, alcune sigle di No tav hanno disseminato la strada di chiodi a tre punte. Da anni molti gruppi che nulla c'entrano con la Val di Susa vengono qui da altre parti di Italia a giocare alla guerra con i poliziotti. Le cose stanno peggiorando perché i No Tav hanno alzato il livello delle provocazioni andando a cercare di proposito i poliziotti mentre pranzano o escono dall'albergo, nulla c'entrano le manifestazioni democratiche o gli eventi politici. In ultimo un fatto gravissimo: l'autostrada Torino-Bardonecchia è stata disseminata di chiodi a tre punte e una colonna di nove mezzi delle forze dell'ordine si è ritrovata con le ruote forate. A noi non è successo niente perché i mezzi sono pesanti, ma l'autostrada non è riservata e se quei chiodi li avesse presi una macchina normale sarebbe potuto succedere in incidente grave, una tragedia pensando ai viadotti alti".

Pantanella denuncia il silenzio delle Istituzioni: "Riteniamo che sia grave il silenzio del Governo e del nostro Ministro dell'Interno. Per assurdo ci troviamo a difendere lo Stato che però non difende le forze dell'ordine. Questo è il culmine di una crisi che ci fa sentire soli, dalla parte dei cittadini onesti, ma senza l'appoggio del Governo".