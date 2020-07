Tornano i violenti. Minacce e chiodi No-Tav: autunno da anni di piombo

Chiodi da guerra sull'autostrada percorsa dalla polizia per arrivare al cantiere della Tav. Con la crisi alle porte tensioni e violenze possono solo peggiorare

L’allarme per l'autunno che si profila caldissimo - con la crisi economica che rischia di trasformarsi in una drammatica emergenza sociale - è condiviso persino da settori della maggioranza, anche se il premier continua nella narrazione autocelebrativa e rinvia proprio all'autunno la soluzione dei problemi. Eppure già in queste settimane ci sono stati segnali preoccupanti, con minacce esplicite di morte ad esponenti confindustriali e sindacali che non andrebbero assolutamente sottovalutati. Per tacere della recrudescenza di fenomeni che sembravano dimenticati: l’altra notte qualcuno ha disseminato di chiodi a tre punte l’autostrada A32 dalle parti di Bardonecchia, dove stava passando la colonna di mezzi della polizia diretta al cantiere Tav di Chiomonte. Nessuno si è fatto male, ma sarebbe potuta essere una tragedia.

Ho ritrovato in archivio una relazione dei servizi segreti, presentata al Parlamento nel marzo 2013, che contiene sorprendenti - ma non troppo - elementi di estrema attualità. Cosa dicevano allora i servizi? Che il prolungarsi della crisi economica aumenta i fattori di rischio sul fronte dell’eversione e del terrorismo. Che «se la situazione economica non migliora, c’è il rischio concreto di un innalzamento delle tensioni sociali e dell’intensificazione delle contestazioni nei confronti di rappresentanti politici e sindacali, ritenuti incapaci di risolvere i gravi problemi che affliggono il Paese». Allora come oggi, il massiccio ricorso agli ammortizzatori sociali contribuisce indubbiamente a contenere le tensioni, ma in assenza di segnali di un’inversione del ciclo congiunturale, l’aumento delle difficoltà occupazionali e delle crisi aziendali «potrebbe minare progressivamente la fiducia dei lavoratori nelle rappresentanze sindacali, alimentare le rivendicazioni spontanee e acuire la tensione sociale, offrendo nuove opportunità ai gruppi dell’area antagonista per intercettare il malessere e il dissenso, incanalandolo verso ambiti di più elevata conflittualità».

Basterebbe fare copia e incolla di quella relazione, dunque, per descrivere i possibili sviluppi della crisi attuale, con un carico da novanta in più rispetto ad allora: il Paese che non cresce da dieci anni e le conseguenze del Covid e del lockdown, che hanno dato il colpo di grazia a un ceto medio già impoverito e ora sull'orlo di un collasso storico. Una miscela che rischia di esplodere quando i soldi per la cassa integrazione saranno finiti insieme al blocco dei licenziamenti, col neosegretario della Uil che pretenderebbe di aumentare i salari a pari orario di lavoro. Beppe Grillo si è più volte vantato di avere scongiurato in questi anni - grazie alla contestazione urlata ma pacifica del suo Movimento - una deriva eversiva del malessere sociale, ma ora i Cinque Stelle sono al governo e rischiano anch'essi di finire travolti dalla contestazione d'autunno.

Finora il comodo bersaglio dell'eversione rossa era stato il «fascista» Salvini...

