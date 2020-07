I lupi di Alimini attaccano ancora. Morsa una donna

11 luglio 2020 a

a

a

Torna a colpire nel villaggio di "Serra degli Alimini 1", vicino Ugento, in provincia di Lecce, uno dei due lupi già individuati nei giorni scorsi. Una donna di 37 anni, ieri mattina, verso le 7.40, mentre stava facendo footing nelle strade interne dell’area turistica nella zona omonima dei Laghi Alimini, nel territorio del comune di Otranto, è stata inseguita e morsa dall’animale. Il lupo è poi fuggito nella pineta circostante. Il lupo dovrebbe essere lo stesso che il 24 giugno ha aggredito una bambina sempre nella stessa zona riuscendo a strappare in quel caso fortunatamente solo alcuni indumenti della piccola.

Video su questo argomento Lupi all'assalto dei cinghiali: l'incredibile battaglia nelle Foreste Casentinesi Silvia Sfregola

La donna si è presentata al Pronto soccorso dell’ospedale di Scorrano per farsi medicare. A trasportarla il personale del 118. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. Ora l’animale è ricercato. Un altro lupo, peraltro zoppicante, probabilmente non quello aggressore, è stato filmato varie volte nella stessa area dai villeggianti. Quest’ultimo non sarebbe molesto anzi era interessato solo a giocare. I lupi, in particolar modo in Puglia, stanno diventando un problema molto serio. In molti casi si tratta di ibridi (cane-lupo) ancora più pericolosi dei lupi stessi perché meno furtivi e soprattutto meno impauriti dall’uomo. E Coldiretti ricorda che negli ultimi anni, gli attacchi e i danni agli allevamenti, soprattutto nelle zone interne della Murgia, sono aumentati in modo esponenziale.